Polizei Gütersloh

POL-GT: 21-Jähriger geschubst und Lautsprecherbox gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend (01.05., 20.30 Uhr - 21.00 Uhr) einem 21-jährigen Mann aus Gütersloh unvermittelt eine Lautsprecherbox entrissen und gestohlen. Den Angaben nach passierte der Vorfall in einem Waldstück am nördlichen Ende der Fröbelstraße (Anschrift Langenkamps Heide). Die beiden Täter sollen den 21-Jährigen unvermittelt von hinten geschubst haben. In der Folge entrissen sie dem jungen Mann eine Lautsprecherbox des Herstellers JBL und flüchteten über die Langenkamps Heide in Richtung Brockhäger Straße.

Beide Männer sollen dunkel gekleidet gewesen sein und trugen jeweils Bärte.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell