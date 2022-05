Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Unfallzeugen

Elm-Sprengen, Köllner Straße (ots)

Am 30.04.2022, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr, kam es in der Köllner Straße (L 139) in Elm, Ortsteil Sprengen zu einem Verkehrsunfallgeschehen mit anschließender Flucht. Dabei kam nach derzeitigem Ermittlungsstand ein bis dato unbekanntes, vermutlich blaues Fahrzeug beim Befahren der Köllner Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte Sprengen aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten roten Ford Fiesta mit Saarlouiser Kreiskennzeichen. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich in Folge der Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Durch das Unfallgeschehen entstand am roten Ford ein nicht unerheblicher Schaden im Bereich der Fahrertür.

Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.:0681/9010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell