Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vater und Sohn bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Am Montag (29. Mai) hat sich gegen 13 Uhr auf der Straße "Hanemicke" ein Fahrradunfall ereignet. Zunächst befuhr ein 11-Jähriger mit seinem Kinderfahrrad die Sonderner Straße in Richtung Olpe. In Höhe der Straße "Hanemicke" versuchte der Junge, von der Straße auf den Gehweg zu wechseln. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich sein 39-jähriger Vater, ebenfalls auf einem Fahrrad, neben ihm. Durch den Sturz kollidierten die Räder, sodass der Vater auch das Gleichgewicht verlor und stürzte. Beide Radfahrer waren verletzt und kamen mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.

