Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich Diebesgut aus Keller

Erfurt (ots)

Diebe waren in den vergangenen Tagen bei zwei Kellereinbrüchen im Erfurter Norden erfolgreich. Im Tatzeitraum von Donnerstag auf Montag entwendeten sie in der Hans-Sailer-Straße aus einem Mehrfamilienhaus mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von über 5.000 Euro. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde aus einem Keller in der Friedrich-Engels-Straße ein Fahrrad entwendet. Das schwarze Mountainbike der Marke "Radon" vom Typ "Slide" hat einen Wert von circa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell