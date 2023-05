Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger Motorradfahrer verletzt

Olpe (ots)

Am Montag (29. Mai) hat sich gegen 19 Uhr ein Verkehrsunfall eines 21-jähriger Motorradfahrers auf der L 711 zwischen Olpe und Kruberg ereignet. Der Kradfahrer fuhr in Richtung Kruberg und kam im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet in einen angrenzenden Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 21-Jährige wurde verletzt. Er wollte im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig einen Arzt aufsuchen. An dem Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, um die Fahrbahn aufgrund aufgelaufener Betriebsstoffe zu reinigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell