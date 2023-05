Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Am Samstag (27. Mai) hat sich gegen 19:15 Uhr auf der Straße "Zur Burg" ein Verkehrsunfall zwischen einem 16 Jahre alten Motorrollerfahrer und einem 41-jährigen Pkw-Fahrer ereignet. Zunächst befuhr der Jugendliche mit seinem Kleinkraftrad die Straße in Richtung "Professor-Rüsche-Straße". Als ihm in einer unübersichtlichen Rechtskurve ein Pkw entgegenkam, verlor der Jugendliche die Kontrolle über seinen Roller und kollidierte frontal mit dem Auto. Der 16-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung durch ein Rettungswagenteam wurde abgelehnt. An dem Motorroller entstand Sachschaden im dreistelligen, an dem Pkw im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell