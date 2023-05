Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Steuergeräte entwendet

Olpe (ots)

Am Dienstag (30. Mai) haben Mitarbeiter einer Firma mehrere Sachbeschädigungen an Sattelaufliegern festgestellt, die in der Straße "Am Breitenhammer" abgestellt waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann der Tatzeitraum zwischen Donnerstag (26. Mai, 13 Uhr) und Freitag (27. Mai, 15 Uhr) eingegrenzt werden. Von den Sattelaufliegern wurden hochwertige Steuergeräte entwendet. Sowohl der Sachschaden an den Aufliegern als auch der Wert der Beute liegt im jeweils fünfstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

