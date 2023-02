Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Flacht. Automatenaufbrecher festgenommen

Flacht (ots)

Durch eine aufmerksame Zeugin wurde die Polizeiinspektion Diez am Dienstag, den 14.02.2023, gegen 03:35 Uhr, verständigt, da zu diesem Zeitpunkt drei männliche Personen versuchten, einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße aufzuflexen. Die nur wenige Minuten nach dem Notruf am Einsatzort eintreffenden Beamten konnten die drei Täter noch bei der Tatausführung stellen und vorläufig festnehmen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die jungen Männer, zwei 20-Jährige sowie ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, zuvor bereits versucht hatten, in Katzenelnbogen und Hahnstätten zwei Zigarettenautomaten aufzuflexen. Bei der Durchsuchung der Personen sowie des mitgeführten Pkw konnten neben diversen Tatwerkzeugen auch gestohlene Gegenstände sowie Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der vermeintliche Fahrer des Pkw stand zudem auch unter dem Einfluss von Drogen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer, von denen zwei bereits polizeilich bekannt waren, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt.

