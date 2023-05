Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (31. Mai) sind unbekannte Täter gegen 02:30 Uhr in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Dieselstraße eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Unbekannten ein Fenster ein und gelangten so in die Räume. Art und Umfang der Beute sind derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

