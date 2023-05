POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses

Linstow (LK Rostock) (ots) - Der Brandmeldeanlage des Van der Valk Resorts Linstow ist es zu verdanken, dass bei einem nächtlichen Brand in der Plaza des Hotels nichts Schlimmeres passiert ist. Am 19.05.2023 kam es gegen Mitternacht zum Ausbruch eines Brandes, dessen Ursache aktuell noch ungeklärt ist. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits in der Plaza ausgebreitet. In der Folge mussten 150 Gäste ...

