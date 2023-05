Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 27-jähriger Quadfahrer begeht mehrere Straftaten unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol

Rostock (ots)

Am 19.05.2023 um 16:38 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei einen Quadfahrer in der Lindenallee in Toitenwinkel, welcher augenscheinlich unter Alkoholeinfluss steht. Als der Zeuge verhindern wollte, dass der Quadfahrer erneut losfährt, kam es zu einem Handgemenge. Hierbei wurde der Zeuge leicht verletzt. Anschließend entfernte der Beschuldigte sich mit seinem Quad in Richtung Gehlsdorf. Im Weidendamm überholte er dann einen Pkw und bremste diesen aus. Anschließend stieg er vom Quad und lief zu dem Pkw. Dort schlug er dem Fahrzeugführer durch das geöffnete Seitenfenster mehrfach ins Gesicht. Im weiteren Verlauf fuhr der Quadfahrer nach Gehlsdorf in die Kleingartenanlage Fährhufe. Dort fuhr er mit ca. 30-40 km/h verkehrsgefährdend über mehrere Fußwege. Die eingetroffenen Polizeibeamten verfolgten den Fahrer zu Fuß. Kurz darauf endete die Flucht, als dieser die Kontrolle über sein Quad verlor und gegen einen Zaun stieß. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 27-Jährige erheblichen Widerstand. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,19 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung und da er augenscheinlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen. Während der Maßnahme bedrohte und beschimpfte er die eingesetzten Beamten. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen polizeibekannten 27-jährigen Deutschen, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Durchsuchung seiner Gartenlaube wurden mehrere Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Des Weiteren führte er ein Einhandmesser mit sich. Insgesamt wurden 10 Strafanzeigen u. a. wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Bedrohung, Gefährliche Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss und Verstoß gegen das Waffengesetz aufgenommen. Sebastian Wilms Polizeihauptkommissar Polizeirevier Dierkow

