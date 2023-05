Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf Landesstraße 23 (LK Rostock)

Teterow (ots)

Am 19.05.2023, gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 23 zwischen Gnoien und Viecheln ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 18-jährige deutsche Fahrzeugführer gab bei der Unfallaufnahme an, dass er während der Fahrt angerufen worden sei. Als er nun prüfen wollte, wer der Anrufer sei, geriet er mit dem PKW Toyota von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum und kam auf der Fahrbahn, seitlich liegend zum Halten. Am PKW entstand Totalschaden, der verletzte Kraftfahrzeugführer wurde in die CUK Rostock verbracht. Zum Zwecke der Unfallaufnahme war die L 23 ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. PHK Frank Schlapmann Polizeirevier Teterow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell