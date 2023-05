Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann wird in seiner Wohnung verprügelt und schwer verletzt

Tarnow (ots)

Am Mittwoch, den 17.05.2023, kam es in 18249 Tarnow zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen, von denen eine schwere Verletzungen davontrug. Nach ersten Erkenntnissen suchte eine 46jährige Frau aus Tarnow den 44jährigen Geschädigten gegen 23:00 Uhr an seiner Wohnanschrift auf, weil sie ihn beschuldigte, Sachen aus ihrem Keller entwendet zu haben. Hierzu wollte sie ihn zur Rede stellen und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu seiner Wohnung. Dort fand sie ihn auf dem Boden sitzend vor und schlug sofort auf ihn ein. Ein 32 Jahre alter Bekannter der Frau, mit dem sie zuvor größere Mengen Alkohol konsumiert hatte, war hinter ihr hergekommen und schlug und trat ebenfalls auf den inzwischen am Boden liegenden Geschädigten ein. Zeugen, die aufgrund des Lärms aus der Wohnung auf das Geschehen aufmerksam wurden, eilten dem Geschädigten dann zu Hilfe. Dieser wurde mit dem Verdacht auf ein Schädelhirntrauma, massiven Schnittverletzungen im Gesicht, Rippenbrüchen und starken Blutungen in eine Rostocker Klinik eingeliefert. Bei beiden Tatverdächtigen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der 32-jährige Haupttäter wurde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags vorläufig festgenommen und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort und führte erste Vernehmungen durch. Die Ermittlungen laufen. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

