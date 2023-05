POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzen Personen

Wismar (ots) - Am Dienstagmittag erhielt die Polizei Kenntnis über Schmierereien an einem Parteibüro in der Wismarer Altstadt. Am Büro der Kreisgeschäftsstelle der Partei Alternative für Deutschland wurden an den Fensterscheiben des Seiteneingangs zwei Schriftzüge sowie ein Symbol in gelbbrauner Farbe festgestellt. Besprüht wurden insgesamt drei Fensterscheiben in einer jeweiligen Größe von circa 85x100 ...

mehr