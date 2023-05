POL-HRO: Jugendliche zerstören Ukraineflagge am Rathaus Wismar

Güstrow (ots) - Am Sonntag, den 14.05.2023, meldeten sich gleich mehrere Hinweisgeber per Notruf bei der Polizei und gaben an, dass es in der Neuen Wallstraße in Güstrow gegen 23:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ca. 20 Personen unterschiedlicher Nationalitäten kam. Die Tätergruppierung, ...

mehr