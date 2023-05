Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzungen in Güstrow

15-köpfige Personengruppe geht auf zwei Männer los

Güstrow (ots)

Am Sonntag, den 14.05.2023, meldeten sich gleich mehrere Hinweisgeber per Notruf bei der Polizei und gaben an, dass es in der Neuen Wallstraße in Güstrow gegen 23:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ca. 20 Personen unterschiedlicher Nationalitäten kam. Die Tätergruppierung, welche aus ca. 15 Personen bestand, bewaffnete sich dabei im Vorfeld der Tat mit diversen Gegenständen wie Besenstielen, Pfefferspray und Kabeln. Anschließend gingen sie damit auf die beiden 33- und 34-jährigen Geschädigten los. Als einer der Geschädigten infolge der Angriffe stürzte, traten und schlugen die Täter weiter auf den am Boden liegenden Mann ein. Nachdem sich dieser aus der Situation retten konnte und in seine nahegelegene Eisdiele flüchtete, wurde er dort erneut angegriffen. Anschließend verwüsteten die Täter den Innenraum der Eisdiele und flüchteten dann in unterschiedliche Richtungen. Ein eilig davonfahrendes Fahrzeug konnte durch die schnell am Tatort eintreffenden Polizeibeamten gestoppt und kontrolliert werden. In diesem befanden sich fünf mutmaßliche Tatverdächtige im Alter von 16 bis 32 Jahren. Die Geschädigten erlitten infolge der Angriffe Verletzungen am Kopf sowie an den Armen und am Oberkörper. Am Tatort stellten die Beamten einen Großteil der bei dem Angriff eingesetzten Tatmittel sicher. Diese werden durch eine kriminaltechnische Untersuchung auf Spuren überprüft. Ein Zeuge, welcher die Tat beobachtete filmte diese teilweise mit seinem Handy. Nach ersten Erkenntnissen waren Streitigkeiten zwischen einem 33-jährigen Tatverdächtigen und dem 34-jährigen Geschädigten ursächlich für die Auseinandersetzung. Es wurde eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zur Identifizierung weiterer Tatverdächtiger sowie zur Aufklärung dieser Straftat bittet die Polizei die Bürger um Mithilfe. Zeugen die Angaben zur Tat machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Güstrow unter der Telefonnummer 03843 2660 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Kenneth Neuber Polizeikommissar Polizeihauptrevier Güstrow und Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

