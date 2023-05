Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannter bedroht Frauen beim Gassigehen

Rostock (ots)

Am 15.05.2023 gegen 14:35 Uhr kam es in Elmenhorst zu einer Bedrohung. Der unbekannt gebliebene Tatverdächtige soll in dem Bereich zwei Frauen, die mit Hunden unterwegs waren, bedroht haben. Die beiden Frauen gingen mit ihren Hunden auf einer Wiese und einer Person entgegen. Als sie ziemlich auf gleicher Höhe waren, bemerkten sie, dass der Mann erbost wirkt. Hintergrund war nach ersten Erkenntnissen, dass sich die Tiere auf den Mann zubewegten und dies dem Mann missfiel. Er zog daraufhin unvermittelt ein Messer, hielt es in Richtung der Frauen und bedrohte diese verbal. Anschließend entfernte er sich. Als er bemerkte, dass die Polizei ihn sucht, flüchtete er zunächst auf den in der Nähe gelegenen Golfplatz. Trotz Standortzuweisung konnten die Beamten den Mann, der sich zwischenzeitlich in Richtung Wohngebiet bewegte, nicht dingfest machen. Für die Suche nach einer sich möglicherweise versteckt haltenden Person war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Die beiden Geschädigten konnten den Tatverdächtigen beschreiben. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt, wer diese Person kennt. 40 - 50 Jahre alt, kurzes dunkelgraues Haar, dunkle Hose, helles Basecap, gelbes T-Shirt mit Aufdruck. K. Hartfil, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock

