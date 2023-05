POL-HRO: Polizei sucht 57-jährigen Mann

Tarnow (ots) - Am Mittwoch, den 17.05.2023, kam es in 18249 Tarnow zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen, von denen eine schwere Verletzungen davontrug. Nach ersten Erkenntnissen suchte eine 46jährige Frau aus Tarnow den 44jährigen Geschädigten gegen 23:00 Uhr an seiner Wohnanschrift auf, weil sie ihn beschuldigte, Sachen aus ihrem Keller ...

mehr