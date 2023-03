LPI-J: Diebinnen gestellt

Apolda (ots) - An der Kreuzung Buttstädter Straße/Stegmannstraße kam es gestern gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin wollte an der dortigen Ampelanlage in die Dammstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar, dass ihre Ampel rot war und stieß im Kreuzungsbereich mit einer 35-jährigen VW-Fahrerin zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro. Die VW-Fahrerin ...

mehr