LPI-J: Fahrzeug geöffnet

Jena (ots) - Wie ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Fritz-Kalisch-Straße am Sonntagabend feststellen musste, sind Unbekannte augenscheinlich in seinen Keller eingedrungen. Der oder die Täter betraten auf unbekannte Weise das Haus und begaben sich in den Kellerbereich. Hier entfernten diese das Türscharnier und gelangten so in den Verschlag. Aus diesem eigneten sich die Langfinger zwei Kästen Bier an und entfernten sich mit ihrer Beute von knapp 30,- Euro ...

mehr