Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegel abgefahren

Jena (ots)

Ohne rechten Außenspiegel auskommen muss vorerst ein 24-jähriger Halter eines Pkw Opel auskommen. Feststellen musste der junge Mann dies am Sonntagabend. Diesen hatte er vor knapp einer Woche in der Hohen Straße am linken Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß in dieser Zeit gegen den rechten Außenspiegel und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig, sodass nunmehr wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt wird.

