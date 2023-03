Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Kantine

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte betraten widerrechtlich ein Firmengebäude in der Wilhelm-Conrad-Röntgen Straße in Hermsdorf. Um auf das Gelände zu gelangen beschädigten der oder die Täter die Umzäunung. Nachdem ein Nebengelass gewaltsam geöffnet wurde, drangen die Langfinger in das Haupthaus ein. Hier öffneten diese mehrere Mitarbeiterschränke und suchten nach Beute. Auch das Büro wurde durchwühlt. Ob die Täter Beute an sich nehmen konnten, ist nunmehr Gegenstand der Ermittlungen. Die Täter verließen das Objekt unerkannt.

