LPI-J: Einbruch in KITA

In der Nacht zum 18.03.2023 versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Käthe- Kollwitz- Straße in Apolda einzubrechen. Die 69jährige Eigentümerin meldete der Polizei, dass die Hauseingangstür hierbei zwar leicht beschädigt wurde, aber in das Gebäude glücklicherweise niemand gelangte. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

