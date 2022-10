Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Durchfahrtskontrolle

Lingenfeld (ots)

Am gestrigen Morgen, den 24.10.22 im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 09:30 Uhr wurde durch Beamte der Polizei Germersheim eine Durchfahrtskontrolle im Bereich des Wirtschaftswegs in Verlängerung der Straße Am Hirschgraben in Lingenfeld durchgeführt. Insgesamt 16 Verkehrsteilnehmer befuhren verbotswidrig den Wirtschaftsweg. Weiterhin konnten an drei Fahrzeugen Mängel festgestellt werden.

Seit der Anpassung des Bußgeldkatalogs im Jahre 2021 erwartet Autofahrer bei einem Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot eine Verwarnung in Höhe von 50EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell