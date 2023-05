Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Am 20.05.2023 kam es gegen 00:26 Uhr zu einem Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Fritz-Reuter-Straße 9 in 19288 Ludwigslust. Das Feuer erfasste auch den Dachstuhl der benachbarten Hausnummer 7. Durch die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf die Hausnummer 5 verhindert werden. Die Bewohner des geschädigten Aufgangs sowie die der anderen anliegenden Aufgänge des Mehrfamilienhauses wurden durch die Einsatzkräfte aus ihren Wohnungen evakuiert und in der Turnhalle der Berufsschule Ludwigslust, Techentiner Straße, zwischenzeitlich untergebracht. Insgesamt wurden 27 Personen evakuiert. Die zwei Hinweisgeber (24 und 32 Jahre alt) erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation, als sie Anwohner warnten. Sie wurden im Krankenhaus Ludwigslust behandelt, konnten jedoch zwischenzeitlich schon wieder entlassen werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Durch den Brand wurden mehrere Versorgungsleitungen des Wohnhauses beschädigt und es kam zu Rohrbrüchen. Die Stadtwerke Ludwigslust konnten die Leitungen vom Netz nehmen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Fritz-Reuter-Straße durch das ausgetretene Wasser absacken könnte. Die Feuerwehren Ludwigslust, Techentin, Grabow, Neustadt-Glewe, Hornkaten, Groß Laasch, Kummer, Hagenow sowie die Kreiswehrführung waren mit insgesamt 94 Kameraden und 16 Fahrzeugen am Einsatz beteiligt. Die drei Hausaufgänge sind vorläufig nicht mehr bewohnbar. Der Dachstuhl der Hausnummer 9 ist zusammen mit dem obersten Geschoss komplett ausgebrannt. Der Schaden am Gebäude wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Ludwigslust hat den Brandort beschlagnahmt und beginnt mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Tilman Mett Polizeikommissar Polizeihauptrevier Ludwigslust

