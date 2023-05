FW-Erkrath: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath

Feuerwehr Erkrath

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath

Erkrath

Am vergangenen Donnerstag, den 4. Mai 2023 konnte Guido Vogt, der Leiter der Feuerwehr Erkrath, die Angehörigen der Löschzüge Alt-Erkrath, Millrath und Trills zur diesjährigen Jahreshauptversammlung in der Aula des Gymnasiums an der Rankestraße in Hochdahl endlich wieder zusammen mit den Lebenspartnern gemeinsam begrüßen.

Neben Herrn Bürgermeister Christoph Schultz und seiner Stellvertreterin Frau Regina Wedding und dem stellv. Bürgermeister Herr Marc Göckeritz waren Vertreter aller im Rat vertretenen Parteien, der Vorsitzende des Ausschusses für Feuerwehrangelegenheiten, Herr Wolfgang Cüppers, sowie Herr Kreisbrandmeister Torsten Schams anwesend. Vom Deutschen Roten Kreuz nahm Nils Springer an der Jahreshauptversammlung teil.

Herr Vogt ließ das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und erinnerte an besondere Einsätze. Die Jahresstatistik für das Jahr wies insgesamt 9.206 Einsätze für die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung und den Rettungsdienst aus. Dieses bedeutet eine Steigerung um 3,78 % zum Jahr 2022.

286 Mitglieder kann die Freiwillige Feuerwehr Erkrath im Jahr 2022 verzeichnen, davon insgesamt 131 ehrenamtliche Angehörige in den Einsatzabteilungen der Löschzüge Alt-Erkrath, Millrath und Trills.

Im Anschluss an die Präsentation wurden zahlreiche Beförderungen und Funktionsernennungen durchgeführt.

Beförderung zur Feuerwehrfrau / zum Feuerwehrmann: Khalaf Azzez Hussein, Deana Rojewski, Sebastian Richter, Marco Rinke, Timo Schnarr, Marcel Junior Soundé

Beförderung zur Oberfeuerwehrfrau/zum Oberfeuerwehrmann: Lucas Sell, Christine Yuan

Beförderung zur Unterbrandmeisterin/zum Unterbrandmeister: Tim Schwarz, Francesco Krupp, Kristina Bambrowicz, Mariell van der Vee

Beförderung zum Brandmeister: Adrian Dörschlag

Beförderung zum Oberbrandmeister: Ingmar Decker, Tom Schmitter

Ernennung zum stellv. Gruppenführer der Löschgruppe 5 Trills: Dieter Hain

Ernennung zum stellv. Gruppenführer der Löschgruppe 6 Trills: Adrian Dörschlag

Harald Plante (Löschzug Trills) und Siegfried Steinbach (Löschzug Millrath) wurden in die Unterstützungsabteilung überstellt. Ralph Bille (Löschzug Alt-Erkrath) wurde nach Vollendung seines 67. Lebensjahres von der Einsatzabteilung in die Ehrenabteilung überstellt.

Für 25-jährige Feuerwehrzugehörigkeit erhielt Björn Uhr das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber. Peter Jungbluth wurde für 35-jährige Feuerwehrzugehörigkeit mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.

Sonderauszeichnungen des Verbands der Feuerwehren in NRW erhielten Marius Hucklenbroich, Lucian Thiemann, Jacqueline Grüneschild und Daniel Nitschke (alle zehn Jahre Feuerwehrzugehörigkeit) sowie Erik Flatau, Markus Steinacker, Thomas Worringen, Carsten Hink und Jörg Schwarz (alle 40 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit). Für 50-jährige Feuerwehrzugehörigkeit wurde Wolfgang Witten ausgezeichnet.

Original-Content von: Feuerwehr Erkrath, übermittelt durch news aktuell