Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Erneute Gasausströmung an der Kreuzstraße

Erkrath

Sonntag, 26.03.2023 um 11:47 Uhr

Die Feuerwehr Erkrath wurde um 11:47 Uhr durch die Kreisleitstelle des Kreises Mettmann erneut zu einer Gasausströmung an der schon am vergangenen Mittwoch betroffenen Gasleitung alarmiert. Hier kam es wieder zu einer Leckage, was sich an der mit Regenwasser gefüllten Baugrube durch "Blubbern" im Wasser sowie Gasgeruch im Nahbereich bemerkbar machte.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte mit einem Gasmessgerät eine Erdgaskonzentration an der Baugrube festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde daher weiträumig abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Eine erneute Evakuierung der angrenzenden Mehrfamilienhäuser war nicht erforderlich. Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern der mittlerweile an der Einsatzstelle eingetroffenen Stadtwerke wurde die Baugrube mit einer explosionsgeschützten Tauchpumpe durch die Einsatzkräfte leergepumpt. Danach konnte die Leckage an der Gasleitung durch die Mitarbeiter der Stadtwerke abgedichtet werden.

Während dieser Maßnahmen wurden fortlaufende Messungen durchgeführt um die Bildung eines explosionsfähigen Gasluftgemisches feststellen zu können. Nachdem die defekte Stelle abgedichtet werden konnte, wurden die Maßnahmen der Feuerwehr zurückgenommen und der Einsatz gegen 15:15 Uhr beendet. Durch die Stadtwerke erfolgt im weiteren Verlauf des heutigen Tages eine Nachkontrolle der betroffenen Gasleitung.

Im Einsatz waren alle drei ehrenamtlichen Löschzüge sowie die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Erkrath. Unterstützt wurden die Erkrather Einsatzkräfte durch einen Rettungswagen der Feuerwehr Mettmann. Die Kreispolizeibehörde sorgte erneut für eine umfassende Absperrung der Einsatzstelle.

Original-Content von: Feuerwehr Erkrath, übermittelt durch news aktuell