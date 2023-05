POL-NOM: Einbruch bei einem Pflegedienst

Northeim (ots) - Northeim, Wieterstraße / Obere Straße, Montag, 15.05.2023, 14.50 Uhr NORTHEIM (Wol) - Vorfahrt übersehen. Am Montag kam es gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Frau leicht verletzte. Eine 43-jährige Frau aus Bad Sachsa befuhr mit einem Pkw Opel die Obere Straße in Richtung Wieterstraße und übersah an der Kreuzung den bevorrechtigten von rechts kommenden Pkw Mercedes-Benz des ...

mehr