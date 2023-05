POL-NOM: Mehrere Leitpfosten beschädigt

Einbeck (ots) - Dassel / Mackensen (rod) Bislang unbekannte Täter entwendeten am frühen Sonntagmorgen insgesamt 4 Verkehrszeichen, die in der Angerstraße und in der Straße Am Pumpe zur Absicherung des Veranstaltungsgeländes anlässlich der Jubiläumsfeier des SV Mackensen aufgestellt worden waren. Durch den Diebstahl entsteht der Stadt Dassel ein Schaden von mehr als 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

