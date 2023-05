POL-NOM: Einbruch in eine Gaststätte

Uslar (ots) - USLAR, GERHART-HAUPTMANN-STRASSE, (go), Dienstag, der 16.05.2023, 00:45 Uhr. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Die Bewohner des gesamten Hauses wurden unverletzt evakuiert und extern untergebracht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Uslar, die mit 26 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

