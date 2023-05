Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfall fordert über 8.000 Euro Sachschaden (26.05.2023)

Steißlingen, Lkrs. Konstanz (ots)

Über 8.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Freitagmorgen, gegen 07.45 Uhr auf der B33 der Anschlussstelle Steißlingen ereignet hat. Ein 62-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war auf der Bundesstraße vom Autobahnkreuz Hegau unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Steißlingen/Singen nach links abbiegen, weshalb er sich auf der Linksabbiegespur einordnete. Einige Fahrzeuge hinter dem Lkw fuhr ein 58-jähriger BMW-Fahrer. Dieser fuhr auf der Rechtsabbiegespur an den auf der linken Spur verkehrsbedingt wartenden Verkehrsteilnehmern vorbei und scherte kurz vor der Haltelinie nach links vor dem Sattelzug ein. Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den BMW. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision weiterhin fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell