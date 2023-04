Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: schwerer Unfall auf der L 1141

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzt 29 Jahre alte Frau, ein schwer verletztes drei Jahre altes Kind und ein verletzter 56-jähriger Mann sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag (17.04.2023) gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 1141 zwischen Gerlingen und Ditzingen ereignete. Nach derzeitiger Ermittlungen geriet die 29-jährige BMW-Lenkerin, deren drei Jahre alter Sohn in einem Kindersitz auf dem Beifahrersitz mitfuhr, auf ihrer Fahrt in Richtung Ditzingen aus noch unbekannter Ursache nach und nach immer weiter nach links auf die Gegenspur. Dort kollidierte der BMW letztlich mit dem entgegenkommenden 56-Jährigen, der einen Sprinter lenkte. Ersthelfer befreiten zunächst das Kleinkind aus dem Fahrzeug. Die eingeklemmte Fahrerin konnte gemeinsam durch eine Ersthelferin, eine Rettungssanitäterin und einem Polizeibeamten aus dem BMW gerettet werden. Die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren Gerlingen und Ditzingen befanden sich mit insgesamt neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme wurde die Strecke von Gerlingen kommend ab dem Kreisverkehr mit der Dieselstraße und aus Richtung Ditzingen ebenfalls ab der Dieselstraße gesperrt. Die Sperrung dauert derzeit noch an.

