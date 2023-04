Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallfluchten auf der B 10

Ludwigsburg (ots)

Am Montagvormittag ereigneten sich gleich zwei Unfallfluchten in kürzester Zeit nacheinander auf der Bundesstraße 10 auf Höhe dem Abzweig in Richtung der Kreisstraße 1685, die nach Oberriexingen führt. Ein Sattelzuglenker war gegen 11.35 Uhr auf dem rechten der beiden vorhandenen Fahrstreifen aufgrund eines technischen Defekts liegen geblieben. Während er erste Verständigungsmaßnahmen durchführte, touchierten hintereinander zwei LKW beim Vorbeifahren den Sattelzug. Beide noch unbekannten Lenker setzten ihre Fahrt anschließend in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz fort, ohne sich um die Unfälle zu kümmern. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf über 10.000 Euro belaufen. Das Pannenfahrzeug musste letztlich abgeschleppt werden. Die Polizei führte Verkehrslenkungsmaßnahmen durch. Zeugen, die Hinweise auf die beiden unbekannten LKW-Lenker geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen der Enz, Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

