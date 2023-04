Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitagnacht (14.04.2023) und Sonntagabend (16.04.2023) brach ein noch unbekannter Täter in eine Wohnung in der Hans-Thoma-Straße in Sindelfingen ein. Zunächst hatte sich der Täter Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus verschafft und anschließend eine der Wohnungstüren im dritten Obergeschoss aufgebrochen. Die Wohnräume durchwühlte der Unbekannte anschließend, ob er hierbei auch Diebesgut machen konnte, steht derzeit noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

