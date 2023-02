Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Mayen (ots)

Am 23.02.2023 kam es in der Zeit von ca. 09:50 h bis 10:00 h in Mayen, in der Brückenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter, silberner Pkw versuchte schräg hinter einem parkenden Pkw, Hyundai einzuparken und verursachte hierbei ein Sachschaden am Fahrzeugheck des Hyundai. Das geschädigte Fahrzeug parkte in Höhe des Anwesens Nr. 19 am rechten Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher verließ nach dem Anstoß die Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, von ca. 1000.- EUR.

Ebenfalls wurde am 23.02.2023 in der Zeit von ca. 09:40 Uhr bis 12:15 Uhr ein Pkw, Opel Corsa, durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt, der in der Rosengasse in Mayen auf einem Behindertenparkplatz parkte. Hier entstand ein Sachschaden von ca. 600.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

