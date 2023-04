Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Sonnenhof

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag kam es am Sonnenhof, auf der Kettcar-Strecke nahe des Spielplatzes, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 5-Jährigen. Der 5-Jährige fuhr unabsichtlich, mit seinem Kettcar, gegen den 73-jährigen Beschuldigten. Dieser holte mutmaßlich aus Reflex aus und schlug dem 5-Jährigen mit der flachen Hand in dessen Gesicht. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich telefonisch 07146-280820 oder per Email kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

