Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Täter nach Kraftstoffdiebstahl festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Kornwestheim konnten am Montagmorgen gegen kurz nach Mitternacht einen 46-jährigen Mann in Kornwestheim vorläufig festnehmen, der im Verdacht steht, Dieselkraftstoff aus einem geparkten Lkw im Bereich der Albert-Einstein-Straße abgepumpt und entwendet zu haben. Zeugen beobachteten den Mann, der mit seinem Fahrzeug zunächst mehrfach an dem geparkten Sattelzug vorbeifuhr und kurze Zeit später auf dessen Höhe anhielt. Nachdem sie den Täter am Lkw herumhantieren sahen, verständigten sie die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das gemeldete Fahrzeug feststellen und den 46-jährigen Fahrer kontrollieren. Im Fahrzeug fanden die Beamten eine elektrische Pumpe mit Dieselresten in den Schläuchen fest. Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Kornwestheim gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde er auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell