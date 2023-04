Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Körperverletzungsdelikt am Sonntag (16.04.2023) gegen 10:00 Uhr auf einem Friedhof in Schwieberdingen machen können. Ein 21 Jahre alter Mann war zu Fuß auf dem Friedhof unterwegs, als er plötzlich und unvermittelt von einem bislang unbekannten Täter mit einem unbekannten Gegenstand einen Schlag auf den Hinterkopf erhielt. Durch die Wucht des Schlages verlor der Mann das Bewusstsein und fiel zu Boden. Vermutlich durch den Sturz erlitt er eine Schnittwunde im Gesichtsbereich. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Der Polizeiposten Schwieberdingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 07150 383753-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

