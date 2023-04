Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 10. April 2023

Dresden (ots)

Brand eines Lastenfahrrades

Wann: 10. April 2023 19:41 - 20:21 Uhr Wo: Nordstraße

Aus unbekannter Ursache geriet ein im Freien abgestelltes Lastenfahrrad in Brand. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, hatte der Besitzer erste Löschversuche unternommen, um das im Vollbrand stehende E-Bike zu löschen. Er schilderte Knallgeräusche vernommen zu haben, so dass von einer Beschädigung des Akkus ausgegangen werden musste. Mit etwa 100 Litern Wassern konnte der Brand gelöscht werden. Durch die Einsatzkräfte wurden die einzelnen, verstreut herumliegenden Akkuzellen aufgesammelt und in ein Wasserbad zur weiteren Kühlung gelegt. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt und Altstadt.

Brand eines Containers droht auf eine Wohnhochhaus überzugreifen

Wann: 10. April 2023 21:47 - 00:22 Uhr

Wo:Amalie-Dietrich-Platz

Die Feuerwehr wurde zu einem Containerbrand alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurde durch die Integrierte Regionalleitstelle das Alarmstichwort erhöht, da mehrere Anrufer ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohngebäude meldeten. Aus diesem Grund wurden insgesamt 44 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Löbtau und Altstadt, der Rettungswache Löbtau, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz alarmiert. Mit zwei Strahlrohren kühlten mehrere Trupps unter Atemschutz die Fassade und Einrüstung des Wohnhochhauses und konnten damit die Brandausbreitung verhindern. Vom Dach des Hauseinganges erfolgte die Brandbekämpfung des brennenden Containers. Mit einem Wechselladefahrzeug der Berufsfeuerwehr wurde der Container angehoben und entleert. Das Brandgut wurde mit Dunghaken auseinandergezogen und abgelöscht. Bei den Löscharbeiten zog sich eine Feuerwehrfrau leichte Verletzungen zu. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

