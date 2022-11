Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach flüchtigen Unfallverursacher nach einem Verkehrsunfall auf dem Eschberg mit einer verletzten Radfahrerin

PI Saarbrücken-Stadt (ots)

Am Mittwoch, 16. November 2022, erhielt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt um 07:45 Uhr Mitteilung bezüglich eines Verkehrsunfallgeschehens im "Eschberger Weg" bei dem eine Radfahrerin verletzt worden war. Der Unfallverursacher flüchtete unverzüglich vom Unfallort.

An der Unfallstelle konnten die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten folgenden Unfallhergang eruieren. Die nachfolgend verletzte Radfahrerin befuhr den Eschberger Weg in Richtung Römerkastell. Der spätere Unfallverursacher bog dann von der Graf-Stauffenberg-Straße nach links in den Eschberger Weg ein. Hierbei missachtete er jedoch die Vorfahrt der genannten Radfahrerin. Diese konnte eine Kollision mit dem Verursacher nur durch ein Ausweichmanöver samt Vollbremsung verhindern. Dadurch kollidierte die Radfahrerin jedoch in der Folge mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Die Radfahrerin wurde durch den Verkehrsunfall offenbar leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in eine Saarbrücker Klinik eingeliefert. Der geparkte PKW wurde leicht beschädigt.

Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Verursacher unverzüglich vom Unfallort, ohne sich um etwaige Unfallfolgen zu kümmern. Es soll sich um einen weißen Kombi gehandelt haben.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell