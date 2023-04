Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand im Keller eines Wohn- und Geschäftsgebäudes

Wann: 9. April 2023 06:37 - 09:34 Uhr Wo: Schlossstraße

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden in den frühen Morgenstunden zu einer Rauchentwicklung in einem Restaurant nahe dem Dresdner Residenzschloss alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache war es im Kellerbereich zu einem Brand gekommen. Der Brandrauch breitete sich im gesamten Kellerbereich aus und zog bis in den Gastraum. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen zur Erkundung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Der Brand konnte rasch lokalisiert und mit einem Kleinlöschgerät gelöscht werden. Mehrere Messtrupps prüften im Gebäude, in welchem sich auch eine Pflegeeinrichtung befand, wie weit sich die giftigen Brandgase ausgebreitet hatten. In den darüberliegenden Etagen konnte der Brandgeruch mit natürlicher Belüftung beseitigt werden. Im Keller waren hingegen aufwändige Belüftungsmaßnahmen mit mehreren Elektrolüftern notwendig. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer-und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswache Friedrichstadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

