POL-KN: Vorfahrt missachtet - insgesamt 3.000 Euro Sachschaden (25.05.2023)

Bösingen, Lkrs Rottweil (ots) - Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, gegen 16.00 Uhr auf der K 5522 zwischen Bösingen und Beffendorft ereignet hat. Ein 58-jähriger Fahrer eines Fords war in Richtung Beffendorf unterwegs, als ihm kurz vor Kasperleshof ein Traktor entgegenkam. In diesem Moment zog ein hinter dem Traktor fahrender Autofahrer auf seine Fahrspur, um die ...

