Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Hoher Blechschaden nach Unfall im Kreisverkehr (08.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 16.30 Uhr in einem Kreisverkehr auf der Neckarstraße. Ein 77-jähriger VW-Fahrer fuhr von der Wannenstraße kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt eines 48-Jährigen, der sich mit einem Audi Q5 bereits darin befand. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell