Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Frau bei Zimmerbrand verletzt (08.05.2023)

Gottmadingen (ots)

Eine Frau ist bei einem Brand in einem Wohnhaus im Kohlbergweg am Montagabend verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr rückte die Feuerwehr Gottmadingen mit vier Fahrzeugen und 20 Mann zu einem Zimmerbrand in einer Doppelhaushälfte aus. Beim Eintreffen der Wehr hatten zwei 40 und 68 Jahre alte Nachbarn die 71-Jährige bereits aus dem Schlafzimmer gerettet, in dem der Rauchmelder aufgrund einer brennenden Bettdecke ausgelöst hatte. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem an der Haushälfte Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstand. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

