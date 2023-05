Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Betrunken von der Fahrbahn abgekommen (08.05.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Montagabend auf der Landesstraße 222 zwischen Arlen und Bohlingen von der Fahrbahn abgekommen. Der 23-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit einem Citroen Jumpy auf der L222 von Bohlingen in Richtung Worblingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang kam er nach links von der Straße ab und touchierte dabei einen Leitpfosten und einen Weidezaun. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Ein Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Er musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Um den verunfallten und nicht mehr fahrbereiten Citroen kümmerte sich ein Abschleppdienst. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am Zaun und dem Leitpfosten dürfte im Bereich von rund 1.000 Euro liegen. Die Höhe des Flurschadens ist noch nicht bekannt.

