POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Vinzenz von Paul Hospitals- Hinweise erbeten

Radolfzell (ots) - Zu einem Raubdelikt in einer Tankstelle ist es am Sonntagabend an der Ecke Böhringer Straße und Zeppelinstraße in Radolfzell gekommen. Gegen 20.40 Uhr betrat eine unbekannte männliche und maskierte Person, bewaffnet mit einem Messer die Tankstelle und rief "Überfall". Zu dieser Zeit befanden ...

