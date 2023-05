Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A 81/ Lkr. Rottweil) Rund 18.000 Euro Blechschaden bei Unfall (08.05.2023)

Vöhringen A 81 (ots)

Am frühen Montagabend ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Sulz zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 18.000 Euro entstanden ist. Gegen 18.15 Uhr war ein 22-jähriger Fahrer eines Opel Mokka auf der linken Fahrspur der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Bei regennasser Straße kam der junge Mann mit seinem Wagen ins Rutschen und schleuderte gegen die linke Fahrzeugseite eines Mercedes eines 61-Jährigen, der zur gleichen Zeit auf der rechten Fahrspur fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich beide Wagen und kamen im Einfahrtsbereich des Parkplatzes "Hasenrain" zum Stillstand. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den demolierten Mercedes, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden ist. Die Polizei schätzt die Höhe des Blechschadens am Opel auf ungefähr 3.000 Euro.

