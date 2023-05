Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Verwirrter Mann bedrängt am Bahnhof Mädchen und Mutter mit zwei Kindern - Polizei bitte um Hinweise

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag hat ein verwirrter Mann zunächst ein 14-jähriges Mädchen am Bahnhof Singen und im Anschluss eine Mutter mit ihren beiden Kindern am nahegelegenen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) bedrängt. Nun sucht die Polizei Zeugen und das 14-jährige Mädchen. Gegen 13.20 Uhr wartete eine Mutter mit ihren beiden Töchtern am ZOB auf das Eintreffen eines Busses. Hierbei beobachtete die Frau einen schon zuvor auffälligen und schwarz gekleideten Mann mit Bart, der vor dem Bahnhof auf ein etwa 14-jähriges Mädchen zuging und dieses offensichtlich verbal bedrängte. Zudem stand der Mann hierbei sehr dicht vor dem Mädchen, welches sich augenscheinlich unwohl fühlte und versuchte, sich von dem Mann zu entfernen. Als dieser dem Mädchen folgte und das Mädchen hilfesuchend in Richtung der am ZOB stehenden Passanten blickte, rief die am ZOB stehende Mutter das Mädchen zu sich, nahm diese in den Arm und drehte sich von dem sich nähernden Mann weg. Dieser griff daraufhin der Mutter heftig in die Seite und versuchte auch, deren Haare zu fassen. Nach einem kurzen Wortgefecht entfernte sich der Mann wild fuchtelnd und wirr redend in Richtung Innenstadt, wo er später von einer verständigten Polizeistreife aufgegriffen werden konnte. Aufgrund seines Verhaltens musste der Mann nach ärztliche Untersuchung in eine Spezialklinik gebracht werden. Kurz nach dem Vorfall am Bahnhof bedankte sich das derzeit noch unbekannte 14-jährige Mädchen bei der helfenden Mutter und entfernte sich vermutlich mit einer hinzugekommenen Freundin vom ZOB, noch bevor die Polizei ihre Personalien erfassen konnte. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise und sucht das 14-jährige Mädchen. Zeugen des Vorfalls am Bahnhof beziehungsweise am ZOB oder auch das Mädchen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel.: 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

