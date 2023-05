Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Überfall auf Tankstelle in Radolfzell, Polizei sucht Zeugen

Radolfzell (ots)

Zu einem Raubdelikt in einer Tankstelle ist es am Sonntagabend an der Ecke Böhringer Straße und Zeppelinstraße in Radolfzell gekommen. Gegen 20.40 Uhr betrat eine unbekannte männliche und maskierte Person, bewaffnet mit einem Messer die Tankstelle und rief "Überfall". Zu dieser Zeit befanden sich neben einem Tankstellenmitarbeiter im Kassenbereich vier Kunden im Verkaufsbereich der Tankstelle. Während sich der Mitarbeiter und auch die Kunden in Sicherheit brachten, entwendete der Unbekannte Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe aus der Kasse und flüchtete dann zu Fuß aus der Tankstelle in Richtung eines gegenüberliegenden Baumarkt-Parkplatzes. Personen kamen bei der Tat nicht zu Schaden. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem geflüchteten Täter verlief negativ. Dieser konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 180 bis 190 Zentimeter groß, bekleidet mit grauem Kapuzenpullover mit einem Aufdruck auf der Rückseite, einer dunklen Jogginghose mit seitlichen Streifen sowie beigen Schuhen. Während der Tat trug der Unbekannte eine graue Maskierung über dem Gesicht.

Personen, die Angaben zu dem Überfall auf die Tankstelle oder zu dem beschriebenen Täter machen können oder die am Sonntagabend zwischen 20 Uhr und 21 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tankstelle Ecke Böhringer Straße und Zeppelinstraße oder auch im Bereich des gegenüberliegenden Baumarkt-Parkplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Rottweil, Tel.: 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell