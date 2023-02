Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Rauental - In Gewahrsam genommen

Rastatt, Rauental (ots)

Mit Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung, endete ein ansonsten störungsfreier polizeilicher Einsatz am Rande einer Fastnachtsveranstaltung am Dienstagabend. Gegen 17:30 Uhr provozierte ein 19-Jähriger auf dem Parkplatz der Festhalle in der Straße "Am Vogelstand" eingesetzte Polizeikräfte durch vulgäre Gesten, Beleidigungen und versuchte offenbar auch einen der Beamten umzustoßen. Weil er einem folgenden Platzverweis nicht nachkam, musste dieser unter Zwang durchgesetzt werden. Hiergegen setzte sich der Heranwachsende massiv zur Wehr, beleidigte die Einsatzkräfte fortlaufend und versuchte dabei erfolglos einem Beamten eine Kopfstoß zu versetzen. Schlussendlich musste der mit rund zwei Promille alkoholisierte Tatverdächtige die Nacht in polizeilichen Gewahrsamsreinrichtungen verbringen. Ein weiterer 19-Jähriger, der im Zusammenhang mit diesem Einsatz die Polizeikräfte ebenfalls beleidigte und einem Platzverweis nicht Folge leistete, musste ebenfalls in Gewahrsam genommen werden. Er konnte jedoch, nachdem er sich wieder beruhigt hatte, an seiner Wohnanschrift auf freien Fuß gesetzt werden. Neben Kostenrechnungen erwartet die beiden Heranwachsenden nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

/rs

